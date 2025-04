L'omaggio degli studenti ai 43 partigiani fucilati sui prati di Fondotoce

Il 20 giugno del 1944 sui prati di Fondotoce, in val d’Ossola, 43 partigiani catturati in montagna vengono fucilati. Lungo il tragitto vengono fatti scendere dai camion e costretti ad attraversare a piedi i centri abitati in una macabra sfilata: alcuni sono scalzi, altri ai piedi hanno degli stracci.

Portano alto un cartello stampato: sopra c’è la scritta “Sono questi i liberatori d’Italia oppure sono i banditi?”. Fra di loro c’è una donna: si chiama Cleonice Tomassetti, ha 33 anni, pochi giorni prima da Milano ha raggiunto la Val Grande per unirsi ai partigiani, ma non ha fatto in tempo, è stata catturata prima. La fotografia del corteo appare spesso sui libri di storia e accoglie gli studenti degli istituti comprensivi di Pianello e Lugagnano nell’ultima giornata del Viaggio della Memoria organizzato da Isrec di Piacenza con Istoreco sui luoghi del Piemonte resistente: la tappa è la Casa della resistenza di Fondotoce, creata proprio nel luogo in cui 81 anni fa avvenne l’eccidio.

Intorno c’è un parco della memoria e della pace che invita i ragazzi a riflettere non solo su quanto è successo, non solo sulle morti, sulle stragi, sulle sofferenze inflitte anche nei campi di concentramento, ma anche su quello che è stato dopo. A circondare il punto in cui avvennero le fucilazioni c’è un lungo muro che riporta i nomi dei 1300 caduti per la lotta di liberazione della zona: fra di loro c’è anche quello di Cleonice perché è lei che, pur non essendo partigiana di fatto, fa coraggio agli uomini che si preparano a morire quel 20 giugno. Non c’è il nome di Carlo Suzzi invece, perché miracolosamente a quell’eccidio riesce a sopravvivere: le sue parole, in una videotestimonianza, sono le ultime che ascoltiamo prima di rimetterci in cammino per tornare verso casa. Sarà servito a qualcosa questo viaggio? Servirà ad avvicinare almeno un po’ generazioni distanti quasi un secolo, i ragazzi nati negli anni Venti di allora e quelli degli anni Dieci del Duemila? La speranza è questa.