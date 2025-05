L'onorevole leghista porta "Il gender esiste" a Piacenza

Il gender esiste. Giù le mani dai nostri figli, che vede nelle vesti d'autore l'onorevole della Lega Rossano Sasso, già sottosegretario al ministero dell’Istruzione. Questa sera 22 maggio alle 21, alla Casa delle Associazioni di via Musso 3/5 a Piacenza, si presenta il contestato libro , che vede nellegià sottosegretario al ministero dell’Istruzione.

Il segretario provinciale del Carroccio, Luca Zandonella, così descrive l'evento organizzato dalla Lega piacentina: «Sarà un'occasione di riflessione e confronto su un argomento centrale per il futuro delle nuove generazioni e per la libertà educativa delle famiglie, messo a rischio da ideologie imposte anche in ambito scolastico. C'è chi mira all'introduzione di concetti come la fluidità di genere e la decostruzione dell'identità sessuale: la Lega si oppone alla cosiddetta "agenda arcobaleno", che mira ad un livellamento delle differenze tra i sessi e mette in discussione la famiglia naturale. E' nostro dovere lasciare i bambini liberi di decidere il proprio futuro, senza voler cercare di influenzarli sin dalla tenera età».

Sarà presente anche la senatrice della Lega Elena Murelli: «Il libro si inserisce in una più ampia campagna politica della Lega contro l’introduzione dell’ideologia gender nelle scuole. La teoria gender vuole imporre un paradigma culturale pericoloso che mira a cancellare le differenze tra i sessi e a confondere le identità dei bambini e degli adolescenti. Non solo da senatrice ma anche da mamma ritengo ci sia la necessità di proteggere i bambini da influenze ideologiche che potrebbero confondere la loro identità.»