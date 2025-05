L'Ordine dei medici: «Michieletti sospeso, saremo Parte civile»

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Piacenza ha deciso di sospendere il Primario di Radiologia Emanuele Micheletti, arrestato per violenza sessuale È lo stesso Ordine a comunicarlo ufficialmente, annunciando anche la volontà di costituirsi Parte civile nell'eventuale processo penale.«È stata convocata con urgenza riunione straordinaria per adottare i provvedimenti di competenza rispetto a quanto emerso negli ultimi giorni a carico del dottor Emanuele Michieletti, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi. Preso atto delle evidenze e dei richiesti riscontri confermativi circa l'adozione delle misure cautelari riportate dalla cronaca giornalistica, il Consiglio direttivo ha deliberato di sospendere il dottor Michieletti dall'esercizio della professione, anche in applicazione di specifiche disposizioni normative che autorizzano l'applicazione di detta misura cautelare fino a quando avrà effetto il provvedimento da cui è stata determinata, senza pregiudizio delle successive sanzioni disciplinari di stretta competenza ordinistica. In considerazione della gravità degli addebiti mossi a carico dell'iscritto per comportamenti che risultano compromettere dignità e decoro della professione medica e di questo Ordine professionale, si è inoltre deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale che dovesse essere celebrato».