Lotta alla droga, arrestato con 54 dosi di coca in tasca

Nuovo intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile ha sorvegliato in modo particolare la zona di via Veneto, ove ultimamente si era osservata una vasta concentrazione di assuntori di sostanze stupefacenti. Lo riferisce una nota della questura di Piacenza.

Nel pomeriggio di sabato 21giugno, dopo un lungo servizio di osservazione, poliziotti in borghese hanno assistito ad una sospetta cessione di stupefacenti effettuata da un soggetto poi identificato per un cittadino tunisino classe 1998, regolare sul territorio, senza fissa dimora. Il presunto spacciatore si muoveva a bordo di una bicicletta da donna, abbandonando per strada il velocipede e salendo a bordo dei veicoli degli acquirenti per effettuare le cessioni.

Gli investigatori si sono quindi avvicinati all'uomo per sottoporlo a controllo, ma questi, dapprima in apparenza collaborativo, ha tentato la fuga spintonando, scalciando e trascinando a terra i poliziotti, che riuscivano a fatica a contenerlo fino all’arrivo di una volante di rinforzo.

Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di ben 54 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 43 gr., nonché di 295 euro in banconote di piccolo taglio, chiaro provento di precedenti cessioni.

Alla luce del numeroso materiale probatorio rinvenuto, gli investigatori hanno quindi proceduto all’arresto del soggetto per spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine del rito per direttissima, l’arrestato è stato associato alla locale Casa Circondariale. Al termine delle pendenze con la giustizia, la sua posizione sarà valutata anche dall’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.