Lotta alla povertà, una giornata mondiale per la sensibilizzazione

Il 17 ottobre si celebra la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Onu nel 1992. Da diversi anni, questa ricorrenza diventa anche l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di vita delle persone senza dimora: nell’immaginario collettivo, una definizione che evoca la mancanza di una casa. In realtà, il profondo disagio sociale legato a questa situazione di estrema fragilità è più ampio: significa l’assenza di un ambiente e di un progetto di vita, di un luogo dove prendersi cura di sé, accogliere e veder crescere le relazioni con gli altri.