Lotta all'Aids, Piacenza in prima linea

Il primo dicembre il mondo si unisce, come ogni anno, per ricordare che l’Aids esiste ancora e che la prevenzione rappresenta l’arma più efficace per contrastare la diffusione del virus. Anche Piacenza sarà in prima linea con un’iniziativa dedicata alla consapevolezza, alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell’infezione da Hiv organizzata dall'Azienda Usl locale.

Per l'occasione infatti, il prossimo lunedì dalle 17.30 alle 21.30, in piazzetta Mercanti verrà allestito un punto informativo dove sarà possibile ricevere materiale divulgativo e approfondimenti sul tema. Sarà inoltre offerta ai cittadini la possibilità di effettuare un test rapido Hiv, gratuito, riservato e senza necessità di prenotazione. Gli operatori dell’Azienda Usl accoglieranno tutti coloro che saranno interessati a informarsi, chiedere chiarimenti, approfondire dubbi o semplicemente confrontarsi con professionisti del settore. L’iniziativa vuole ricordare che prevenzione e diagnosi precoce non sono solo concetti clinici, ma scelte concrete che possono migliorare la qualità della vita, rendere i trattamenti più efficaci e garantire maggiore serenità nel futuro. L’evento è promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, il 118, la Croce Rossa, La Ricerca e Arcigay, confermando l’impegno per una sanità vicina, accessibile e capace di raggiungere le persone nei luoghi in cui vivono e si incontrano.