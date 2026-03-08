«Luce e gas, 5 gestori a mia insaputa». E la truffa finisce dai carabinieri

Cinque differenti gestori di luce e di gas “assoldati” ma a sua insaputa, uno dopo l’altro. La donna - una signora piacentina non più giovanissima, con l’occhio vigile - si è trovata nell’epicentro di un vortice contrattuale: nell’arco di pochi mesi, infatti, nonostante nessun contatto ricevuto da parte di alcuno, ma non ricevendo fatture dei consumi dal consueto gestore, ha scoperto di essere passata tra le mani di ben cinque diversi gestori di energia elettrica e di gas.

Addirittura, entrando con lo Spid nel Portale dei consumi di Arera (l’autorità dell’energia) è venuto fuori che risultava intestataria pure di due contratti a servizio di abitazioni non di sua proprietà (e tanto meno in affitto), fuori provincia. Insomma, si è trovata in un caos che l’ha spedita direttamente dai carabinieri, dove - una dopo l’altra - ha presentato tre denunce, la prima delle quali per truffa. Ma per provare a chiarire meglio l’accaduto e uscire dalla spirale di una vicenda dai risvolti surreali ha anche chiesto aiuto alla Federconsumatori di Piacenza, in attesa che le forze dell’ordine completino le indagini del caso.