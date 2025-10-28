L'ufficio postale di Cadeo riapre a più di un mese dall'assalto
Dal 29 ottobre, riparte il servizio che era stato chiuso in seguito all'esplosione dello sportello automatico
Redazione Online
|2 ore fa
Il bancomat delle Poste di Cadeo fatto saltare nella notte tra il 19 e il 20 settembre
L’ufficio postale di Cadeo riapre domani 29 ottobre in Via Emilia Roveleto 65, dopo i lavori interni a seguito dell’esplosione dello sportello automatico, causata da una banda di ladri nella notte tra il 19 e il 20 settembre. L'assalto aveva causato lesioni significative, tanto che non potevano essere garantite le condizioni di sicurezza necessarie per poter accogliere dipendenti e utenti.
Per la sola giornata di domani la sede aprirà alle ore 11 e chiuderà alle ore 13.35.
Da giovedì 30 ottobre l’ufficio seguirà il consueto orario di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.
Durante il periodo di chiusura, i servizi erano stato erogati all’interno dell’ufficio di Fiorenzuola con l’attivazione di una postazione dedicata all’ufficio di Cadeo.