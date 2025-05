Macelleria a Farini, IA, turismo sostenibile: tre idee vincenti per "Piacenza al Quadrato"

Tre idee vincenti. O almeno: dovranno dimostrarlo sul campo. C'è un mix notevole di coraggio e visione tra chi intende aprire una macelleria a Farini, chi sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale per semplificare la vita delle imprese e chi lavora per valorizzare il territorio attraverso il turismo sostenibile. Sono i tre progetti che hanno ottenuto un finanziamento grazie al bando rivolto alle startup giovanili nell'ambito del progetto "Piacenza al Quadrato", promosso dal Comune di Piacenza, capofila di una rete che comprende Borgonovo, Rottofreno, Farini, Alta Val Tidone, l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, la Provincia e Anci, per un totale di 74.500 euro distribuiti.

«L'impresa ha un forte valore sociale, soprattutto nelle aree interne» ha dichiarato l'assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi, aprendo la presentazione dei vincitori nella sala consiliare del Municipio.

Nicola Rossetti, Pietro Berzolla e Matteo Gusmini stanno costituendo Omen Tech, una startup che punta a «offrire ai clienti accesso semplice a digitalizzazione, intelligenza artificiale e big data, costruendo ecosistemi di unità intelligenti connesse». Il cuore del progetto è Iride, un dispositivo modulare, compatibile con tutti gli standard industriali e in grado di dialogare con qualsiasi sensore, trasmettendo dati in tempo reale grazie alla connettività 5G, per garantire sicurezza e continuità operativa.

Federico Martelli e Simone Aiosa hanno fondato Colli Italiani Snc, evoluzione del portale Collipiacentini.it: «Vogliamo raccontare il territorio con chiarezza e autenticità, organizzando informazioni e promuovendo esperienze locali. Dopo il successo online, abbiamo scelto di investire anche nella gestione delle strutture ricettive di Velleia Romana». L'obiettivo è rafforzare la comunicazione e rendere più accessibile l'offerta locale, anche attraverso un sistema centralizzato di vendita.

Andrea Chiappelloni ha invece proposto l'apertura di una macelleria a Farini: «Un servizio di prossimità che manca, ma anche il tassello finale di una filiera locale che valorizza l'allevamento in Valnure. L'attività sarà punto di riferimento per i produttori del posto e porterà avanti la tradizione, con salumi tipici e lavorazioni artigianali».

A supportare i giovani partecipanti, anche realtà come Confindustria, Confapi, Legacoop, le cooperative Eureka e Arco, Open Lab, Coldiretti, Brainfarm e Libera Artigiani.