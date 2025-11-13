Maltempo in arrivo: week-end di piogge e temperature in calo

Dopo alcuni giorni di clima mite e cieli sereni, la cosiddetta Estate di San Martino è ormai agli sgoccioli. L’anticiclone che ha garantito tempo stabile sta infatti cedendo il passo a una nuova perturbazione atlantica, pronta a riportare piogge e un deciso cambio di scenario, soprattutto al Nord.

Già da domani sera sono attesi i primi rovesci sul Nordovest, con nubi in aumento anche sull’Emilia e sulle aree di pianura padana.

Sabato il peggioramento entrerà nel vivo: maltempo più diffuso tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia, con piogge localmente intense anche nel Piacentino e sulle zone appenniniche.

Domenica le precipitazioni si estenderanno al resto del Nord e parte del Centro, con accumuli che in alcune aree potrebbero superare i 50 millimetri.

La prossima settimana si aprirà con una fase instabile destinata a durare: nuove perturbazioni potrebbero infatti interessare l’Italia per diversi giorni, seppur con una tendenza a qualche pausa asciutta al Nordovest.

Anche le temperature, dopo il tepore di inizio settimana, caleranno bruscamente: nel fine settimana al Nord le massime si fermeranno attorno ai 12-15 gradi, anche meno tra le valli e le pianure emiliane. Un clima dunque più autunnale, che potrebbe diventare ancora più freddo verso fine mese, quando correnti nordiche potrebbero riportare un generale abbassamento termico.