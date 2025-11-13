Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Maltempo in arrivo: week-end di piogge e temperature in calo

Un clima dunque più autunnale, che potrebbe diventare ancora più freddo verso fine mese, quando correnti nordiche potrebbero riportare un generale abbassamento termico.

Marcello Tassi
Marcello Tassi
|1 ora fa
Maltempo in arrivo: week-end di piogge e temperature in calo
1 MIN DI LETTURA
Dopo alcuni giorni di clima mite e cieli sereni, la cosiddetta Estate di San Martino è ormai agli sgoccioli. L’anticiclone che ha garantito tempo stabile sta infatti cedendo il passo a una nuova perturbazione atlantica, pronta a riportare piogge e un deciso cambio di scenario, soprattutto al Nord.
Già da domani sera sono attesi i primi rovesci sul Nordovest, con nubi in aumento anche sull’Emilia e sulle aree di pianura padana.
Sabato il peggioramento entrerà nel vivo: maltempo più diffuso tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia, con piogge localmente intense anche nel Piacentino e sulle zone appenniniche.  
Domenica le precipitazioni si estenderanno al resto del Nord e parte del Centro, con accumuli che in alcune aree potrebbero superare i 50 millimetri.
La prossima settimana si aprirà con una fase instabile destinata a durare: nuove perturbazioni potrebbero infatti interessare l’Italia per diversi giorni, seppur con una tendenza a qualche pausa asciutta al Nordovest.
Anche le temperature, dopo il tepore di inizio settimana, caleranno bruscamente: nel fine settimana al Nord le massime si fermeranno attorno ai 12-15 gradi, anche meno tra le valli e le pianure emiliane. Un clima dunque più autunnale, che potrebbe diventare ancora più freddo verso fine mese, quando correnti nordiche potrebbero riportare un generale abbassamento termico. 
 

Gli articoli più letti della settimana