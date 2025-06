Maltempo, la grandine imbianca Gropparello

Come anticipato dalle previsioni meteo, sabato 21 giugno anche nel Piacentino sono arrivati i temporali a spezzare l'afa e il gran caldo di questi giorni.

Il ghiaccio caduto oggi pomeriggio a Ronco di San Giorgio

A Gropparello, in particolare, la grandine è caduta abbondante e ha imbiancato il paese. Temporali e pioggia segnalati anche in Valtrebbia

Una strada imbiancata dalla grandine a Gropparello

Sempre a Gropparello una pianta è caduta a causa del maltempo nella strada a lato del cimitero. A poche decine di metri dal piazzale di via IV Novembre dove si sarebbe dovuta svolgere la Notte ora, festa organizzata dalle Pink Mums con la collaborazione di Proloco giovani e Promis Gruparel per raccogliere fondi da destinare a iniziative ed eventi per i bambini del territorio. La serata a base di musica e paella è stata rimandata a domenica 22 giugno.

L'albero caduto al cimitero di Gropparello

Una forte grandinata è stata segnalata anche nel territorio di Carpaneto, con danni per orti e coltivazioni in località Celleri

L'allerta prosegue per il resto della giornata, tanto che numerose feste e iniziative sono state sospese in anticipo.