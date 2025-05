Maltempo, pioggia intensa su tutta la provincia

Come previsto dal meteo, risveglio sotto la pioggia per i piacentini con un quadro generale più autunnale che primaverile. Non risultano comunque emergenze o richieste di aiuto a forze dell'ordine e vigili del fuoco.

Il maltempo sta battendo sull'Emilia Romagna con forti rovesci su tutto l’Appennino, dal Modenese al Piacentino. Sotto controllo, per il momento, i fiumi del nostro territorio.

Notte di temporali anche in Lombardia, in particolare nel Milanese. Timori per il Lambro, dopo una nottata di piogge, con relativa allerta per i temporali che si sono susseguiti, a tratti, tra le 2 e le 4.

Da oggi pomeriggio è comunque atteso un diffuso miglioramento.