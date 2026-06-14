Maltrattamenti in famiglia, due udienze in tribunale nello stesso giorno per un 55enne

Doppia udienza in tribunale per un 55enne di origine tunisina residente nella Bassa Val d'Arda, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e dei figli. Venerdì il giudice ha prima convalidato il suo arresto per la violazione delle misure cautelari e poi ha avviato il processo con rito abbreviato relativo alle accuse di violenze e comportamenti vessatori in ambito familiare.

Un anno fa all’uomo era stato vietato di avvicinarsi ai familiari e successivamente era stato imposto anche il divieto di dimora nel paese di residenza. Secondo l’accusa, però, non avrebbe mai lasciato il comune. I carabinieri, dopo averlo accertato, lo hanno arrestato giovedì scorso. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza in carcere.

Nel processo per maltrattamenti, il pubblico ministero Emilio Pisante ha chiesto una condanna a due anni e otto mesi. Nella prossima udienza prenderà la parola la difesa, rappresentata dall’avvocato Carlo Alberto Caruso.