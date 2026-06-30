Marco Paolini, lo spettacolo a Veleia rinviato per il maltempo a giovedì 2 luglio
"Bestiario idrico" slitta di un giorno: restano validi tutti i biglietti già acquistati. Ecco come richiedere il rimborso se non si può partecipare
Redazione Online
|1 ora fa
Marco Paolini
Slitta di un giorno, a causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli, lo spettacolo "Bestiario idrico" di e con Marco Paolini, inserito nel cartellone del Festival di Teatro Antico di Veleia.
L'appuntamento, inizialmente previsto per mercoledì 1° luglio alle 21.30 nell'Area Archeologica di Veleia, è stato rinviato a giovedì 2 luglio, alla stessa ora e nella medesima sede.
Biglietti validi anche per la nuova data
L'organizzazione comunica che tutti i biglietti acquistati, sia online sia presso la biglietteria fisica, rimarranno validi per la serata di giovedì 2 luglio, mantenendo anche lo stesso posto assegnato.
Come chiedere il rimborso
Chi non potrà partecipare alla nuova data potrà richiedere il rimborso. Per i biglietti acquistati online, le modalità saranno comunicate direttamente via email dalla piattaforma di vendita. Per quelli acquistati alla biglietteria fisica, invece, sarà sufficiente scrivere all'indirizzo [email protected].
Il rinvio è stato deciso dal Festival, d'intesa con Ater e con gli artisti, in via precauzionale, per garantire al pubblico le migliori condizioni di accoglienza e consentire lo svolgimento dello spettacolo nel suggestivo contesto dell'Area Archeologica di Veleia.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Festival di Teatro Antico di Veleia.
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi
3.
Violento temporale sull'Appennino: 38 mm di pioggia a Ottone, grandine a Borgotaro. VIDEO
4.
Insegnante piacentino in Kenya con le figlie: il viaggio solidale di Gianluca Sebastiani