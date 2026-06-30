Marco Paolini, lo spettacolo a Veleia rinviato per il maltempo a giovedì 2 luglio





Slitta di un giorno, a causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli, lo spettacolo "Bestiario idrico" di e con Marco Paolini, inserito nel cartellone del Festival di Teatro Antico di Veleia.

L'appuntamento, inizialmente previsto per mercoledì 1° luglio alle 21.30 nell'Area Archeologica di Veleia, è stato rinviato a giovedì 2 luglio, alla stessa ora e nella medesima sede.

Biglietti validi anche per la nuova data

L'organizzazione comunica che tutti i biglietti acquistati, sia online sia presso la biglietteria fisica, rimarranno validi per la serata di giovedì 2 luglio, mantenendo anche lo stesso posto assegnato.

Come chiedere il rimborso

Chi non potrà partecipare alla nuova data potrà richiedere il rimborso. Per i biglietti acquistati online, le modalità saranno comunicate direttamente via email dalla piattaforma di vendita. Per quelli acquistati alla biglietteria fisica, invece, sarà sufficiente scrivere all'indirizzo [email protected]

Il rinvio è stato deciso dal Festival, d'intesa con Ater e con gli artisti, in via precauzionale, per garantire al pubblico le migliori condizioni di accoglienza e consentire lo svolgimento dello spettacolo nel suggestivo contesto dell'Area Archeologica di Veleia.