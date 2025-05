Maria Luisa Contardi è la nuova presidente di Unicoop.

Sala gremita al Palabanca Eventi di via Mazzini per la 39esima assemblea della cooperativa sociale piacentina specializzata nella progettazione e gestione di servizi sociosanitari ed educativi, che oltre all’approvazione del bilancio 2024 e del preventivo 2025 ha votato il nuovo Consiglio d’amministrazione e soprattutto ha salutato e ringraziato la presidente Valentina Suzzani che ha concluso il suo doppio mandato di sei anni.

Il direttore generale Stefano Borotti ha presentato il bilancio 2024: ricavi crescenti negli ultimi 6 anni del 25%, arrivati a superare i 12 milioni annui, approvato all’unanimità dalle socie di Unicoop. Ha preso la parola Marialuisa Contardi che ha presentato la propria candidatura a presidente, i contenuti di lavoro dei prossimi anni e la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione costituito dalla vicepresidente Francesca Cavozzi e dalle consigliere Lucrezia Bulla, Sabrina Gazzola, Elena Giagosti.

Votazione unanime e incoraggiamento da parte di tutti. «Ci troviamo in un momento storico particolarmente complesso - ha detto Contardi - per tutte le professioni di cura. Oggi è più che m ai fondamentale mantenere alta la qualità dei servizi e il benessere delle persone».

Ospite dell’appuntamento, Anna Maria Fellegara, pro rettrice vicaria dell’Università Cattolica.