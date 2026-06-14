Marracash ancora in Val Trebbia: cena alla Bissa Scudlera di Travo
Nuovo avvistamento del rapper nel Piacentino, dove da tempo ha scelto di trascorrere - in Val Luretta - momenti di relax lontano dai riflettori
Redazione Online
|3 ore fa
Ormai non fa quasi più notizia vederlo tra le colline piacentine. Marracash, che da tempo ha scelto la Val Luretta come suo buen retiro lontano dai riflettori ieri sera ha fatto tappa alla Bissa Scudlera Osteria di Case Marchesi, nel comune di Travo.
Nella foto il celebre rapper appare insieme a Raffaele Pantaleoni, dell'azienda vitivinicola La Stoppa.
Dopo gli avvistamenti dei mesi scorsi a Piozzano - dove ha donato un campo da padel al Comune - Casaliggio e vari locali del territorio, la presenza dell'artista in provincia di Piacenza è ormai una consuetudine. Segno che i sapori, i vini e la tranquillità delle nostre vallate continuano a conquistarlo.