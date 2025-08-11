Corte Brugnatella (Marsaglia) e tutta la Valtrebbia piangono la scomparsa di Mauro Guarnieri, figura che per oltre due decenni ha segnato la vita amministrativa del piccolo comune della Valtrebbia. Aveva 71 anni e da tempo lottava con un grave male.

Due volte sindaco ed ex presidente della comunità montana, Guarnieri ha legato il proprio nome a stagioni di interventi concreti, dialogo costante con i cittadini e impegno per il territorio.

Eletto per la prima volta nel 1995, guidò il paese fino al 2004, imprimendo una spinta decisiva alla cura della viabilità locale, alla manutenzione delle frazioni (fu merito suo la riconversione di Brugnello) e alla promozione turistica della valle, con l’idea che anche un comune montano potesse crescere valorizzando le proprie risorse naturali. Dopo una lunga pausa dalla politica attiva, tornò in campo nel 2019, vincendo nuovamente la sfida elettorale alla guida di una lista civica di centrosinistra (era nato politicamente nella Dc). Si dimise dalla carica nel 2022 dopo essere rimasto coinvolto nell’inchiesta su appalti e corruzione che all’epoca scosse la Valtrebbia, vicenda che lo segnò molto.