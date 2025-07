Maxi rissa di via Boselli, cinque denunciati

Cinque i denunciati per la maxi rissa del tardo pomeriggio di martedì. Erano in molti a picchiarsi e numerose le forze dell’ordine accorse per sedare i disordini; è stata chiusa anche via Boselli. I denunciati sono tre marocchini, una donna sudamericana e una donna italiana di origini marocchine. Hanno tutti un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. Sono stati tutti denunciati per rissa; uno anche per resistenza a pubblico ufficiale e un altro per ricettazione. Tutto sarebbe partito proprio da questo reato, a causa di una bicicletta elettrica sulla quale viaggiava un marocchino, notato da tre africani in via Boselli. Uno degli africani ha rivendicato il possesso della bici ed è nata una lite. Gli africani sono riusciti a recuperare la bicicletta, ma poi nella zuffa sono intervenuti altri nordafricani e, col passare dei minuti, c’era chi chiamava in aiuto un amico, chi parenti. Sono così scoppiate più risse e tumulti fino all’arrivo della polizia, che ha identificato e denunciato cinque dei partecipanti. Due i feriti, fortunatamente non gravi.