Maxi rissa in via Colombo: coinvolte almeno 15 persone, due feriti

Una maxi rissa che ha coinvolte almeno quindici persone è scoppiata in via Colombo nella serata di mercoledì 24 settembre. I disordini sono avvenuti attorno alle 22 nei pressi di un locale. Nel violento scontro due uomini sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso con ambulanze inviate dal 118. Le loro condizioni non risultano gravi.

Sul posto, per ristabilire l'ordine, sono immediatamente intervenuti vari mezzi di carabinieri, polizia e polizia locale. Sono subito stati avviati accertamenti per fare luce su quanto accaduto.