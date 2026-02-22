Maxi trave d'acciaio per il ponte di S. Salvatore: via al cantiere dopo 7 anni di senso unico
Intanto si intravede ormai il nuovo ponte Lenzino: completate spalle e pile e oltre metà dell’impalcato metallico è montata
Elisa Malacalza
|2 ore fa
Il senso unico alla galleria di San Salvatore
«Si è creata una crepa», «Non è sicuro», «Ho paura e accelero». Negli anni sono state molte le segnalazioni sul ponte di San Salvatore, viadotto sul Curiasca lungo la Strada Statale 45 di Val Trebbia, nel comune di Bobbio. Ora arriva una svolta: Anas ha consegnato i lavori di manutenzione lo scorso 2 febbraio e il cantiere inizierà a fine mese.
Sarà sostituita la trave in acciaio risultata ammalorata dopo i controlli avviati in seguito ai crolli del Ponte Morandi (2018) e del Ponte Lenzino (2020). L’intervento durerà sei mesi e prevede la sostituzione di parte dell’impalcato. La strada resterà aperta con senso unico alternato, salvo brevi chiusure notturne.
Intanto sul nuovo ponte Lenzino, sono completate spalle e pile e oltre metà dell’impalcato metallico è montata. Ultimate anche le demolizioni delle parti danneggiate e le opere di consolidamento dei versanti.
Il cantiere in corso a ponte Lenzino
Come sarà ponte Lenzino al termine dei lavori
