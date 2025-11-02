Ponte Lenzino, dopo il crollo la frana si sposta di 17 millimetri all'anno

Come è possibile che nessuno si sia accorto che la frana di Carisasca si muoveva? E possono essere individuate responsabilità per l’errata valutazione della frana, classificata come quiescente quando in realtà si muoveva a una velocità media di 17 millimetri all’anno? Sono queste le domande emerse, più o meno esplicitamente, durante l’ultima seduta davanti al giudice per l’udienza preliminare Vincenzo Riganti nel processo sul crollo di Ponte Lenzino che vede imputati tre tecnici Anas.

Nella perizia dei professori Maurizio Acito e Marco Mancini viene osservato che dopo il crollo furono fatte delle misurazioni, in vista di realizzare il nuovo ponte, dalle quali emerse che la frana era attiva. Nel 2021 si muove di 11,35 millimetri all’anno, nel 2022 di 5,10 millimetri, nel 2023 di 29,97 millimetri. «La velocità mensile media è di 1.4 mm/mese, la velocità media annua è di 17,0 mm/ anno», dicono i professori del Politecnico. Attraverso l’ausilio di immagini satellitari, è stato inoltre possibile analizzare i movimenti della frana nel periodo 2014-2020. «In cinque anni lo spostamento registrato è di circa 110 mm per i punti superiori del versante, 100 mm per i punti intermedi e 45 mm per i punti più in basso, che rispettivamente evidenziano uno spostamento annuo di 11 cm, di 10 cm e di 4.5 cm per i punti più in basso», spiega la perizia.