Media Calvino, diffida dei genitori: «Bloccate il trasferimento di classi»

Non c’è proprio pace per i nascenti Istituti comprensivi (8) di Piacenza, che vedranno la luce a settembre. Stavolta sono le famiglie dei ragazzi della media Calvino di Piacenza a essere in subbuglio, tanto da aver diramato - al Ministero, all’Ufficio scolastico regionale e provinciale e alla direzione scolastica - una diffida a fronte di una asserita «lesione della continuità didattica». Il firmatario è uno dei rappresentanti di classe della Calvino (che ha chiesto di non essere citato) il quale ha avanzato un’istanza di riesame in autotutela e formale opposizione allo spostamento e smembramento di sezioni della media Calvino, via Boscarelli e via Stradella.

Ieri il documento è stato oggetto di analisi nell’ambito di un Consiglio d’istituto convocato in forma straordinaria. L’opposizione dei genitori, manifestata nella diffida, è tutta rivolta contro la decisione di «trasferire alcune sezioni presso altro Istituto comprensivo, nonché alla prospettata ipotesi di smembramento dei gruppi classe attualmente costituiti», che comporterebbe «la frammentazione di gruppi consolidati nel tempo, interrompendo bruscamente i percorsi didattici e le dinamiche relazionali degli studenti, con particolare nocumento per le classi già avviate, prime attuali e seconde visto le attuali terze in uscita».

Secondo l’assetto più recentemente pubblicato sulla pagina web del Comune di Piacenza, la scuola Calvino plesso di via Boscarelli entrerà nell’Ic 8. Cederà tre sezioni che entreranno nell’Ic 7 con sede nell’ex Manifattura Tabacchi già a settembre ìmentre la Calvino di via Stradella entrerà nell’Ic 3. Come la Dante-Carducci e la Frank la media Calvino sarà tra le sedi più toccate dal cambiamento.