Medicina, oggi al via le lezioni al nuovo campus di via San Bartolomeo

Prendono il via oggi le lezioni della facoltà di Medicina in lingua inglese dell'Università di Parma nel campus piacentino di Crédit Agricole in via San Bartolomeo. Si parte con le prime due classi, mentre dall'inizio del 2026 il trasferimento da Palazzo Portici sarà completato con le altre tre classi.

Il campus, individuato a fine 2024 tramite avviso pubblico, sarà sede per sei anni dei corsi d'area medico-sanitaria. Il complesso dispone di sala conferenze, aule, sale studio, uffici e ampio parcheggio interrato.

Da oggi gli studenti saranno circa 120 in più, raggiungendo il quinto anno. A ciclo completo si parla di 700 studenti, ma il presidente del corso Antonio Percesepe rivela: «Il ministero sta facendo pressioni per aumentare i posti».

Con la facoltà di medicina, l'ospedale piacentino diventa sempre più universitario. Il ministero ha finanziato l'assunzione di medici Ausl come docenti universitari: «Piano piano l'ospedale si sta clinicizzando, assumendo personale universitario nel proprio organico», spiega Percesepe.

Tra le figure assunte, il professor Giacomo Biasucci in pediatria, mentre sono in corso concorsi per chirurghi, anestesisti e oculisti.