Meglio il Mediterraneo: i piacentini preferiscono le vacanze a corto raggio

Asfalti che scottano, termometri che non danno tregua e il “grande caldo” che detta legge: siamo a Ferragosto. Per molti piacentini è il momento clou dell’anno, quando si parte verso le tanto agognate vacanze. Ma come si sono mossi i viaggiatori in questa rovente estate 2026? A fare il punto sulla situazione è Nicole Rossi, dell’agenzia “Viaggi dello Zodiaco”. Il trend parla chiaro: la voglia di partire resta alta, ma le destinazioni cambiano. «Quest’anno abbiamo venduto tanto corto raggio, tra Italia e Mediterraneo» spiega Rossi.

«Ma hanno tenuto bene anche mete come l’Africa, il Giappone e gli Stati Uniti, nonostante le incertezze politiche. Una menzione speciale va al Nord Europa: Norvegia, capitali nordiche e Islanda sono state le vere protagoniste, vendute più di ogni altro anno. Sembra quasi che il fresco del grande nord abbia compensato il rallentamento di altre mete».