Menopausa e attività fisica, anche Martina Colombari al convegno del 3 maggio

L'edizione 2025 della Placentia Half Marathon vanterà, come ormai tradizione, anche un ampio ventaglio di iniziative collaterali alla gara.

Tra queste, un evento importante sarà dedicato alla salute e al benessere psicofisico femminile: sabato 3 maggio alle 16.30, il salone monumentale di Palazzo Gotico ospiterà il convegno "Menopausa: una corsa verso il benessere".

«Un momento di confronto, sensibilizzazione e approfondimento dedicato a tutte le donne – spiegano gli organizzatori - ma anche ai loro familiari e amici, con l’obiettivo di fornire informazioni e indicazioni utili per affrontare con consapevolezza, cura di sé e positività una fase cruciale di cui si parla, però, ancora troppo poco».

L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione la Placentia Half Marathon, la piacentina Manuela Peretti (ideatrice della seguitissima pagina social @manupausa) e l’Amministrazione comunale, mira a valorizzare e promuovere l’importanza dell’attività fisica come componente essenziale di uno stile di vita salutare ed equilibrato.

Al convegno seguirà infatti, nella mattinata di domenica 4 maggio, la “ManuPausa Marathon”, semplice tragitto di due km da compiere correndo o camminando in compagnia.

Al convegno di sabato, oltre alla stessa Manuela Peretti, arriveranno le testimonianze di alcuni ospiti di rilievo: la parlamentare Martina Semenzato (presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, promotrice del Gruppo interparlamentare sulla menopausa), la presidente della Società internazionale della Menopausa Rosella Nappi (docente di Ostetricia e Ginecologia all’Università degli Studi di Pavia, responsabile del Centro di procreazione medicalmente assistita, di Endocrinologia ginecologica e della menopausa del Policlinico San Matteo), l’attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, Nicoletta Orthmann (direttrice medico-scientifica della Fondazione Onda Ets), Giorgia Abeltino, manager di Google Arts & Culture e promotrice del progetto “menogooglers” ed Elvira Grandone, docente associata di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Foggia.

Manuela Peretti



L’evento, gratuito, si può riassumere nelle parole della sua ideatrice, Manuela Peretti: «Ogni passo che faremo insieme contribuirà a cambiare la narrazione sulla menopausa, dimostrando che la salute e il benessere delle donne riguardano tutti noi».

Il programma

16.30 Saluti istituzionali e presentazione dell’importanza di un’agenda politica sulla menopausa: Onorevole Martina Semenzato

16.45 Cosa succede al corpo in menopausa, cambiamenti ormonali e sintomi: Prof.ssa Rossella Nappi

17.00 Affrontare la menopausa con positività e consapevolezza: testimonianza di Martina Colombari

17.15 Terapie disponibili per affrontare i sintomi: Prof.ssa Rossella Nappi

17.30 Il movimento come terapia naturale: testimonianza di Martina Colombari

17.45 Come cambia la relazione di coppia e strategie per mantenere complicità ed equilibrio: Prof.ssa Rossella Nappi

18.00 L’impatto della Menopausa sulla vita lavorativa e best practice aziendali: Onorevole Martina Semenzato, Nicoletta Orthmann, Giorgia Abeltino

18.45 Conseguenze della violenza di genere sul benessere delle donne: Dott.ssa Elvira Grandone