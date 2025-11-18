Mercatino, teatro, trenino: presentate le iniziative del Natale

Il Natale arriva a Piacenza. Lo fa già in questi giorni con l’albero di Natale come sempre donato da Confindustria che si sta allestendo in piazzetta Mercanti. Ma lo fa soprattutto con un ricco calendario di iniziative che sono state presentate in municipio dall’assessore al Commercio Simone Fornasari insieme alla direttrice della Fondazione Teatri Cristina Ferrari, a Elena Donolato di Mark. Co&Co e ai rappresentanti delle diverse realtà coinvolte. «È un grazie di cuore quello che vi rivolgo per far crescere la nostra città assieme - spiega Fornasari rivolgendosi ai presenti dopo il saluto della sindaca Katia Tarasconi - tante sono le iniziative che accompagneranno i piacentini in queste settimane».

A Donolato il compito di tratteggiare le principali novità: «In primis ci sarà la presenza di due espositori piacentini nel mercatino allestito in piazza Cavalli - spiega - ma abbiamo anche più attività per i bambini, in particolare ci saranno tanti laboratori nella casetta di Babbo Natale che sarà ancora più grande. Avremo il trenino natalizio e due nuove luminarie in piazza Cavalli, un babbo Natale e un orso di peluche di dimensioni enormi. Sono previsti poi molti cori itineranti».

Soddisfatta anche Ferrari: «Piacenza ha un ricchissimo programma e anche Fondazione Teatri c’è» spiega ricordando l’opera «Stiffelio» in programma dal 17 al 21 dicembre, «Sior Todero Brontolon» nella stagione di prosa il 25 e 26 novembre, il balletto «La bella addormentata» il 28 dicembre e tutti gli appuntamenti con gli Amici della Lirica e il tradizionale concerto di San Silvestro, un balletto come «La bella addormentata» il 28 dicembre e il tradizionale Concerto di San Silvestro il 31 dicembre. Da segnalare che accanto alle casette del commercio di piazza Cavalli sarà presente anche un angolo della solidarietà con gli stand di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, Associazione Bambino Cardiopatico, Rotaract Club Piacenza, APS Giovanni Paolo Il, Pelosi Coraggiosi, Progetto Mondo, ADMO, AVIS, Pandora, Impronte Feline e Comitato Fibromialgici Uniti.