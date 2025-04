Merce scaduta, sporcizia, blatte in cucina: sanzionato un bar-ristorante della Bassa

Cinquemila euro di sanzioni amministrative contestate al titolare di un bar-ristorante della Bassa piacentina, oltre al sequestro amministrativo di 63 kg di prodotti alimentari vari (pasta fresca ripiena e carni) per un valore complessivo di circa 1.800 euro, risultati scaduti e in parte privi di tracciabilità. E' l'esito dei controlli effettuati dai Carabinieri del NAS di Parma a tutela della sicurezza alimentare, finalizzati a garantire standard igienico-sanitari adeguati e la corretta gestione degli alimenti, soprattutto in vista dell’incremento delle attività di consumo legate alla stagione primaverile.

Durante l'ispezione sono inoltre emerse carenze igienico-sanitarie in cucina, con "sporcizia vetusta, grasso accumulato nella cappa di aspirazione, muffe nelle unità refrigeranti, soluzioni di continuità su pareti e pavimenti, assenza di barriere contro infestanti e presenza di carcasse di blattoidei". E' stata anche riscontrata l’omessa predisposizione del manuale Haccp e del libro degli allergeni.