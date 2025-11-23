Meteo, allerta gialla in collina e in montagna
Nella giornata di oggi sono previste precipitazioni intense. La protezione civile e la prefettura segnalano il rischio di frane e piene dei corsi d'acqua
Redazione Online
|3 ore fa
Ancora allerta meteo: le precipitazioni sono previste soprattutto in collina e in montagna (foto d'archivio)
La settimana inizia con una nuova allerta gialla, diffusa dalla prefettura e dalla protezione civile. Per la giornata di oggi, lunedì 24 novembre, sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio lungo i rilievi, fin dalle prime ore della notte ed in intensificazione al mattino.
La pioggia, che interesserà in particolare in collina e in montagna, potrà generare frane, allagamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti della portata nei corsi d'acqua, anche per effetto dello scioglimento della neve presente al suolo. Si prevedono inoltre in tutta la regione venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili lungo il crinale appenninico centro orientale.
Il meteo potrebbe migliorare a partire da domani. Le temperature saranno normali e, per fortuna, senza nebbia.