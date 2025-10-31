Michele De Pascale a "Nel mirino", acceso dibattito sulla sanità

Sanità e sviluppo economico in primo piano per Michele De Pascale ai microfoni di Telelibertà. Il presidente della Regione Emilia Romagna è tornato a «Nel Mirino» a quasi un anno dal compimento del suo mandato per un primo bilancio.

Ospiti in studio il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti e il vicepresidente di Confapi Industria Piacenza Vincenzo Cerciello, oltre all'ex sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri e ad Augusto Pagani, presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza e ai giornalisti di Libertà Patrizia Soffientini e Marcello Pollastri.

Acceso dibattito sulla sanità, De Pascale ha difeso l'Ausl di Piacenza e il direttore generale Paola Bardasi «che ha la mia piena fiducia». Sull'ospedale, «sarà un'opportunità storica per Piacenza, ci sono 300 milioni di investimento e il prossimo anno arriveranno tra i più importanti partner nazionali».

In merito allo sviluppo economico, annunciati sgravi fiscali per le imprese della montagna e un plauso alla logistica piacentina, «l'unica in regione creata con un criterio».