Microbioti nell'uomo: a Star bene come tenere in equilibrio i batteri

Quando si dice che "al mondo non siamo soli", non si intende solo la convivenza con gli altri esseri viventi che popolano il nostro pianeta, ma anche con tutti i microorganismi che vivono dentro di noi. Sembra infatti che in ciascun individuo siano presenti più di 100 trilioni di microrganismi. Ne parla questa sera, nella trasmissione "Star bene" in onda alle 21 su Telelibertà, il professor Francesco Di Pierro, President MICS (Microbiota International Clinical Society), biologo, nutrizionista e dottore di ricerca in Immunologia. Con lui il direttore scientifico, professor Luigi Cavanna, primario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza.

MICROBIOTI: COME TENERLI IN SALUTE

Marzia Foletti ed è visibile sul sito Possiamo definirli i direttori d’orchestra della nostra salute. Parliamo dei microbioti, l’insieme dei microrganismi che vivono in simbiosi sulla nostra pelle, nelle nostre mucose, nel nostro intestino e ci proteggono da numerose malattie. Il microbiota più conosciuto è quello intestinale. E' responsabile di processi vitali come la digestione, la protezione contro patogeni e la regolazione del sistema immunitario. Esistono altri microbioti che popolano la pelle, la cavità vaginale e quella orale. Questi ambienti, sebbene diversi, ospitano colonie batteriche che hanno funzioni molto specifiche: proteggono dalla proliferazione di batteri patogeni, favoriscono il buon equilibrio della flora locale e contribuiscono a mantenere la nostra salute in equilibrio. Gli studi sui microbioti stanno crescendo rapidamente, e oggi sappiamo che un microbiota sano è fondamentale per la prevenzione di malattie. E, chissà, in futuro, i trattamenti potrebbero rivoluzionare molte cure mediche. La trasmissione è scritta e condotta dalla giornalistaed è visibile sul sito www.liberta.it