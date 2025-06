Mieloma multiplo, la Fondazione premia la ricerca

Un premio per ricordare un’imprenditrice coraggiosa e per promuovere la ricerca sul mieloma multiplo. È la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano in memoria di Francesca Cassinelli: i familiari dell’imprenditrice piacentina, scomparsa tre anni fa dopo una lunga battaglia contro la malattia, hanno infatti proposto all’ente di via Sant’Eufemia di cofinanziare un premio per chi fa ricerca sul mieloma multiplo.

“Si tratta di un premio che prevede due riconoscimenti - sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi - uno da ventimila euro per un ricercatore senior di età superiore ai 40 anni e uno da cinquemila euro per un ricercatore junior fino ai 40 anni”.

“In questo modo cerchiamo di corrispondere alla volontà di Francesca - sottolinea Stefano Consonni in rappresentanza della famiglia - lei si è sempre dedicata all’azienda con uno spirito di servizio e una visione che precorreva i tempi”.

“Il mieloma multiplo è una malattia che registra ogni anno nel nostro Paese circa seimila nuovi casi - fa presente Luigi Cavanna del consiglio generale della Fondazione - questo premio è un segnale importante per chi si dedica alla ricerca”.

Il termine per la presentazione delle domande è il 13 ottobre: i vincitori saranno proclamati entro il 15 dicembre e i premi assegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà a Piacenza, probabilmente il 14 gennaio 2026.