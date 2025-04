Minaccia la compagna con un coltello, arrestato

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la compagna con un coltello. È stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di maltrattamenti. La coppia vive in alta Valtrebbia. Sembra che le liti tra i due fossero frequenti e già in passato fosse stato necessario l’intervento dei carabinieri per placare gli animi. Alcuni giorni fa l’ennesimo litigio è andato oltre il limite.