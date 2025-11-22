Minori consumi e bollette più basse, la Comunità solare viaggia a gonfie vele

L'incontro intitolato “CERS – Comunità Solare, giustizia climatica e lotta alla povertà energetica” organizzato da Legambiente in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Caritas Diocesana è servito per presentare alla cittadinanza una delle quattro Comunità Energetiche piacentine che hanno vinto il bando CerS della Fondazione: la Comunità Solare già attiva a Piacenza e sostenuta da Legambiente di Piacenza e Lodi.

Introdotti da Laura Chiappa di Legambiente, ne hanno parlato Andrea Poggio e Giuseppe Ticchi, rispettivamente presidente e socio fondatore della Comunità Solare, Maria Grazia Porcari, operatrice di Caritas Diocesana, e Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

«Nonostante alcuni ritardi della normativa e dell'attuazione piuttosto complicata, la Comunità Solare adesso sta viaggiando a gonfie vele – ha detto Poggio – stiamo realizzando la bellezza di un centinaio di impianti che coinvolgono famiglie, imprese, parrocchie, Comuni ed enti del Terzo Settore, che mettono a disposizione la propria energia per 250 soci. Il nostro obiettivo è di arrivare a mille soci per il prossimo inverno, una Comunità che è dunque già realtà. Chi vuole può aderire, basta collegarsi al sito www.coopsolare.it e mandarci la richiesta, si aderisce con soli 25 euro di quota associativa per sempre, un'azione di cooperazione che permette di avere consumi minori e bollette più basse, alimentando contemporaneamente un fondo per la lotta solidale alla povertà energetica».

La Fondazione sosterrà le Cers locali con il progetto "Energia in Comune" che verrà rinnovato nei prossimi giorni, iniziativa che aiuterà anche le famiglie in difficoltà: in tre anni sono state infatti pagate 3349 bollette ai cittadini in situazione di bisogno