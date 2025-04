Monsignor Cevolotto ricevuto dal Presidente Mattarella

C'era anche il vescovo di Piacenza, monsignor Adriano Cevolotto, tra i presuli ricevuti oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di religiosi che compongono il gruppo delle cosiddette Aree Interne, ossia quelle maggiormente legate alle zone che hanno problemi di spopolamento, in particolare quelle collinari, montane ed economicamente depresse.

Erano presenti Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana; Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli; Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio; Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece); Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla; Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva; Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano; Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti; Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia.

«L’incontro si è protratto per 45 minuti - spiega la Diocesi di Piacenza-Bobbio - ed è stato improntato da un clima di grande cordialità. Il Presidente Mattarella ha pronunciato parole di sincera gratitudine nei riguardi della Conferenza Episcopale Italiana per quanto fa a beneficio della gente, senza distinzione di razza o di religione, e ha ringraziato i singoli vescovi per quanto in sede locale diocesi e parrocchie fanno per venire incontro alle esigenze della parte più debole della popolazione».