Montale a 100 all'ora: «Le auto sfrecciano, servono dissuasori»

Fausto Barani, residente di Montale, sta raccontando dell’alta velocità e del conseguente pericolo dovuto al passaggio ad alta delle automobili nel controviale della frazione. Mentre parla, un uomo alla guida accelera alle sue spalle, a occhio avrà superato i cento chilometri all’ora. Piccolo particolare: la strada è il controviale di via Emilia Parmense, quasi un chilometro di rettilineo che stuzzica a premere sull’acceleratore. Barani, che risiede a Montale dalla prima metà degli anni Ottanta e che è iscritto al gruppo di vicinato, si fa portavoce di diversi residenti della frazione. Il problema, dice, riguarda sia il controviale sia la strada antistante il centro commerciale, dove gli automobilisti si sentirebbero liberi di muoversi a proprio piacimento.