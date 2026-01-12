Morfasso, in trecento per salutare don Jean Laurent: «Sei stato un fratello»

Morfasso ha salutato don Jean Laurent Konango: alla messa delle 11 in chiesa di Santa Maria Assunta c'erano più di trecento persone. Le sue sei parrocchie erano tutte rappresentate. Don Jean Laurent, che sabato 17 gennaio prenderà servizio ad Alseno e Castelnuovo Fogliani, a Morfasso era arrivato il 10 gennaio 2015.

«Mi accoglieste con un cartello di benvenuto: oggi, come undici anni fa, c'era il sole e un po' di neve», ha detto rivolgendosi ai fedeli. Ha ricordato gli ammalati, i ministri della comunione e i venti bambini del catechismo: «Con la comunità ho creato una dimensione di famiglia».

Una cerimonia solenne: fasce tricolore, carabinieri, alpini, stendardi dell'amministrazione, Avis e Croce Verde. «Grazie non per quello che mi avete dato, ma per quello che siete stati», ha aggiunto don Laurent.

Le parrocchie gli hanno dimostrato affetto con parole e doni. «Sei stato amico, consigliere, un fratello», ha detto Andrea di Pedina. Il sindaco Paolo Calestani: «Ti salutiamo con tristezza, augurandoti serenità nel nuovo cammino».

Tra i doni, due valigie personalizzate con foto di Morfasso e un ritratto. «Per continuare a essere pellegrino del mondo portando questi luoghi con te», ha spiegato Michela Secchi. Oltre trecento persone erano collegate alla diretta su Morfasso TV.