Decine di paesi cambiano parroco, ecco le nuove nomine in Diocesi

Nuove nomine nella diocesi di Piacenza Bobbio, che riguardano numerose parrocchie del territorio.

Con rispettivi atti vescovili in data 3 novembre 2025 sono stati nominati:

Don Fabio Galeazzi, attuale vice cancelliere vescovile e finora vicario parrocchiale del Preziosissimo Sangue e di San Corrado Confalonieri in Piacenza , diventa parroco di Podenzano.

Don Roberto Ponzini, finora vicario parrocchiale della Santissima Trinità in Piacenza, diventa amministratore parrocchiale della parrocchia di San Corrado Confalonieri in Piacenza.

Don Antonino Scaglia, finora parroco di Varsi, in provincia di Parma, diventa collaboratore nel servizio pastorale nella Basilica di Sant' Antonino di Piacenza.

Con rispettivi atti vescovili in data 6 novembre 2025 sono stati nominati:

Don Giuseppe Rigolli, finora parroco di Castell'Arquato, diventa parroco di Varsi, in provincia di Parma, e delle altre parrocchie situate nel medesimo Comune: Pietrarada, Tosca, Rocca Nuova, Rocca Varsi, Pessola e Contile.

Don Paolino Chiapparoli, finora parroco di Cortemaggiore, diventa parroco di Castell'Arquato e di Vigolo Marchese.

Don Fausto Arrisi, finora parroco di Podenzano, diventa parroco di Cortemaggiore e San Martino in Olza, di Besenzone e di altre parrocchie situate nel medesimo Comune: Bersano e Mercore.

Don Franco Cattivelli, finora parroco di Caorso, diventa vicario parrocchiale della parrocchia di Cortemaggiore e collaboratore nel servizio pastorale della Comunità pastorale 2 del Vicariato Val d'Arda.

Don Adamo Affri, mantenendo i precedenti incarichi, diventa collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 2 del Vicariato Val d'Arda.

Don Fabio Battiato, attuale parroco di Muradolo e Zerbio, diventa parroco anche di Caorso.

Don Fabrizio Bonelli, finora parroco di Agazzano, diventa cappellano dell'Ospedale "Guglielmo da Saliceto" di Piacenza e amministratore parrocchiale delle parrocchie di Ziano e di Vicobarone.

Don Giancarlo Plessi, finora parroco di Besenzone, diventa parroco di Agazzano e delle altre parrocchie che si trovano nel medesimo comune: Cantone, Tavernago, Grintorto, San Pietro in Tranquiano, Sarturano e Montebolzone . Diventa inoltre parroco di Piozzano e delle parrocchie dello stesso comune: Groppo Arcelli, Vidiano Soprano, San Gabriele, San Nazaro-Pavarano e Monteventano. Al medesimo presbitero è stato conferito l 'ufficio di Rettore del Santuario della Madonna del Pilastrello in Agazzano e l'incarico di Cappellano presso la Casa di Riposo Anguissola Scotti in Agazzano.