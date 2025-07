Morì in moto a Cisiano. I familiari: «Dubbi sul video, si riapra l'inchiesta»

«Il video dell’incidente costato la vita a mio fratello, pubblicato su YouTube da Chi l’ha visto?, è rimaneggiato e incompleto». A parlare è Graziella Capucciati, sorella di Giuseppe, 57 anni, morto il 5 maggio dello scorso anno sulla Statale 45, nei pressi di Cisiano. «Le cause dell’incidente non sono chiare – dichiara –. Vorremmo che la procura riaprisse l’inchiesta. Perché quel video è stato consegnato ai carabinieri solo settimane dopo? Perché non è integrale ma manipolato e rallentato? E perché invece dell’originale è stato fornito un filmato ripreso da un telefonino su uno schermo?».



Leggi tutto Secondo la famiglia, il video completo dura oltre due minuti, ma la versione visionata è di soli 20 secondi. «Vorremmo anche che il motociclista accanto a Giuseppe, visibile nel filmato, si facesse avanti: non si è fermato e non sappiamo chi sia». Le immagini sarebbero state registrate da una videocamera montata su una moto che seguiva i due. «Forse il video intero potrebbe spiegare cosa è successo: un malore, un ostacolo improvviso...». Giuseppe Capucciati era molto noto in città per i suoi successi nell’atletica, tra cui un argento ai Campionati Italiani di decathlon.