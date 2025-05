Movida : «Adolescenti e superalcolici, consumo senza controllo»

Ore 21, sabato sera. Il centro storico di Piacenza si riempie di giovani. Tra loro, anche adolescenti alle prime esperienze fuori casa, che si muovono in gruppo tra bar e locali della movida. Ed è proprio qui che, secondo alcune segnalazioni, si verificherebbe un fenomeno preoccupante: minorenni che ordinano e consumano superalcolici senza alcun controllo.

La denuncia arriva da alcuni genitori piacentini, che hanno contattato la nostra redazione per raccontare quanto riferito dai figli, ragazzi tra i 14 e i 15 anni. «Ci hanno spiegato che esistono locali dove possono bere senza che venga chiesto alcun documento», spiegano. «Sono bar noti tra i ragazzi, dove sanno di poter ordinare alcolici senza problemi». Per approfondire la questione, alcuni genitori hanno seguito i movimenti dei figli tramite il Gps del cellulare e poi sono usciti in centro per verificare di persona. »Vedere tanti giovani in giro è una cosa bellissima, ma servire alcolici a minorenni è vietato e inaccettabile«, ribadiscono. »Non siamo bacchettoni, chiediamo solo che le regole vengano rispettate». Al momento nessuna denuncia è stata formalizzata, ma i genitori non escludono di farlo se la situazione dovesse ripetersi.

Sulla vicenda intervengono anche le associazioni di categoria. Cristian Lertora, presidente provinciale di Fiepet Confesercenti, conferma che il problema esiste: «Senza voler fare i puristi, ci sono regole da rispettare. L’etica e il buonsenso devono guidare chi gestisce un locale. L’alcol, in un contesto già segnato da episodi di insicurezza, non aiuta». Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza, aggiunge: «Siamo consapevoli dell’importanza che riveste il centro storico per la socialità giovanile, ma nessuno può permettersi di ignorare la legge. I nostri associati devono sentirsi parte attiva di una comunità che educa e protegge. Il rispetto delle norme non è solo un dovere legale, ma un valore etico. È fondamentale che chi gestisce un bar o un locale sia formato, attento e consapevole: non è accettabile fare finta di niente davanti a minorenni che chiedono superalcolici».