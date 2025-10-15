Movida senza freni di via Chiapponi: «Auto sfregiate, risse, negozi nel mirino»

Di giorno via Chiapponi è un’isola di pace. Una tranquilla strada del centro storico. E’ il sabato sera, dopo la mezzanotte, diciamo intorno alle 2 alle 3, che le cose tendono a deragliare. Anche parecchio. Al mattino dopo il panorama è sconfortante.

«Mi hanno detto che in quattro tenevano fermo uno per picchiarlo» ci confida un commerciante e intanto indica al suolo alcune macchie rosso stinte: «vede, quello è sangue».

Verità o realtà aumentata? Chi può dirlo, ma in tante voci sentite di chi fa commercio in zona, il disagio è palpabile. Vasi divelti, sedie trasportate via, automobili sfregiate, gradini di negozi e abitazioni spaccati. E poi urla, schiamazzi. Il rischio che accada di peggio. Molti indicano nei ragazzi che frequentano la discoteca Botanic, ex People (ma il nome le è rimasto) una movida che diventa disturbante quando non pericolosa. E per fortuna non la si avverte nella vicina piazza Duomo a due passi, ma si concentra proprio nella direttrice di congiunzione con via Scalabrini e piazza Sant’Antonino.