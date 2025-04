Murelli (Lega) ringrazia la professionalità degli agenti

«Complimenti alla professionalità della polizia penitenziaria che ha gestito con efficacia, evitando il peggio, i disordini scoppiati nel carcere di Piacenza. La situazione è difficile e il governo ha cercato di aiutare chi opera nel settore della giustizia con l’assunzione di 1000 agenti in due anni, 500 nel 2025 e 500 nel 2026, come ha previsto il decreto carceri del 2024».

Lo ha dichiarato la senatrice piacentina Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Sanità e lavoro.

«Il decreto carceri ha previsto anche l’istituzione del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria - ha spiegato la senatrice - una figura con poteri speciali per accelerare gli interventi di adeguamento e ampliamento degli istituti di pena. Il suo compito è proprio quello di affrontare l’emergenza del sovraffollamento carcerario, accelerare i tempi di realizzazione di nuove strutture o ampliamenti di quelle esistenti e coordinare gli interventi di edilizia carceraria in sinergia con il ministero della Giustizia».

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, dopo i fatti di oggi «si è reso disponibile per una visita nel carcere delle Novate, a Piacenza. Purtroppo - ha concluso Murelli - nonostante le migliorie introdotte dal decreto (più telefonate, procedure più snelle per uscire dagli istituti penitenziari e per ottenere misure alternative) ci sono detenuti che se ne infischiano e usano la violenza per far valere i loro diritti»