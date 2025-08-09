Musei aperti per Ferragosto, «Ma qui si arriva un po' a caso»

Con uno slancio di fiducia verso il turista di passo e con sprezzo per il caldo africano annunciato, Piacenza si offre alle visite culturali inaugurando un “tutto aperto” a Ferragosto e week end annesso. Con visite straordinarie incluse nel biglietto dei musei civici, visita nel centro storico in notturna, salita alle cupole al tramonto persino aperture ad personam all’Alberoni se qualcuno chiede e viene da lontano. Peccato solo la sensazione che da queste parti si arrivi senza premeditazione, un po’ per caso, come ammette Manuel Ferrari, responsabile dei Beni Culturali della Diocesi. «Dicono di Piacenza che è una città meravigliosa - prosegue Ferrari - ma che la scoprono per caso, è successo anche di recente con un gruppo di veneti qui per la prima volta. Dopo tanti anni di promozione siamo ancora a questo punto...».