Nasconde cosmetici nella borsetta all'Upim, bloccata alle casse e denunciata
Ventenne accusata di tentato furto. Il personale ha notato i suoi strani movimenti e ha chiamato subito la polizia
Ermanno Mariani
|48 minuti fa
Un'auto della polizia davanti all'Upim di via XX Settembre in una immagine d'archivio - © Libertà
Una ventenne piacentina è stata denunciata per tentato furto dopo aver sottratto cosmetici per il valore di un centinaio di euro all'Upim di via XX Settembre. La giovane, dopo aver nascosto i prodotti nella borsetta, è stata fermata alle casse dove ha trovato la polizia ad attenderla.
Il personale del supermercato l'aveva notata mentre infilava la merce nella borsa e ha allertato il 112, numero unico delle emergenze. La giovane è stata condotta in questura e denunciata a piede libero. Si è salvata dall'accusa più grave di furto perché non aveva ancora superato le casse al momento del fermo. La merce è stata restituita al centro commerciale.