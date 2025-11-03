Nasconde cosmetici nella borsetta all'Upim, bloccata alle casse e denunciata

Una ventenne piacentina è stata denunciata per tentato furto dopo aver sottratto cosmetici per il valore di un centinaio di euro all'Upim di via XX Settembre. La giovane, dopo aver nascosto i prodotti nella borsetta, è stata fermata alle casse dove ha trovato la polizia ad attenderla.

Il personale del supermercato l'aveva notata mentre infilava la merce nella borsa e ha allertato il 112, numero unico delle emergenze. La giovane è stata condotta in questura e denunciata a piede libero. Si è salvata dall'accusa più grave di furto perché non aveva ancora superato le casse al momento del fermo. La merce è stata restituita al centro commerciale.