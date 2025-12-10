Natale in carcere, pranzo e 600 panettoni donati dai piacentini

Sarà Natale anche per i detenuti del carcere delle Novate. Grazie alla generosità dei piacentini potranno avere a tavola un menu speciale oltre al dono di 600 panettoni. E' l'iniziativa - si terrà lunedì 15 dicembre - dell'associazione di volontariato "Oltre il muro" insieme alla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con le associazioni "Fratello mio" e "Cuore mio", il negozio "Frutti di Grano", la pasticceria "Gruppi", l'impresa "La Fenice", la pizzeria "Sabina e Lina", "Metronotte Città di Piacenza" e singoli cittadini. Successivamente - il 18 dicembre - verranno consegnati i 600 panettoni donati dagli imprenditori Valter Bulla, Bruno Giglio, Alberto Squeri, Vittorio Balsamo.