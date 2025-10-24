"Nel mirino": il rilancio del Po e il rapporto con il Grande Fiume
Un legame antichissimo che negli ultimi decenni si è affievolito, ma che oggi può rinascere grazie a progetti concreti e a una visione condivisa
Gabriele Faravelli
|7 ore fa
Il Grande Fiume torna al centro del dibattito. Il nuovo appuntamento di “Nel Mirino”, il format di approfondimento di Telelibertà in onda questa sera alle 21 condotto da Nicoletta Bracchi, sarà dedicato al tema del rilancio del Po: un’occasione per riflettere su come restituire alla città di Piacenza il suo rapporto con il fiume, tra rigenerazione urbana, tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Un legame antichissimo che negli ultimi decenni si è affievolito, ma che oggi può rinascere grazie a progetti concreti e a una visione condivisa. In studio Serena Groppelli, assessora del Comune di Piacenza, illustrerà gli interventi previsti e il percorso partecipativo con i Comuni del “Contratto di Fiume”, Emanuele Emani, coordinatore dei Piccoli comuni del Contratto di fiume, geologo e vicesindaco di Villanova, aggiornerà sugli ultimi passi compiuti e i progetti condivisi. Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica, parlerà poi di difesa idraulica e gestione delle acque, mentre Carlo Ponzini, architetto e presidente di Home Gallery, analizzerà gli aspetti paesaggistici e culturali confrontando Piacenza con le città fluviali più virtuose. Ci sarà anche la testimonianza di Elena Marsiglia, architetta paesaggista e responsabile delle visite all’Isola Serafini, che racconterà l’esperienza dei “custodi del Po” e le potenzialità di un turismo ambientale di nuova generazione. Un viaggio nel futuro del Lungo Po per capire come renderlo spazio di vita, lavoro e cultura. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it.