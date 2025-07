Nell’area Unicem il progetto di tre palazzine: è “giallo”

Ha suscitato sorpresa e, inutile dire, qualche preoccupazione, l’offerta di appartamenti in tre palazzine inesistenti su un’area ancora libera dell’ex Unicem, quartiere Farnesiana. Basta sfogliare la piattaforma di Idealista - come ha fatto qualcuno dei residenti - ed ecco comparire tre ardite costruzioni a balconate, che viste dall’alto assomigliano un po’ ad “ossobuchi”. Nelle chat di quartiere queste immagini stanno circolando parecchio, corredate da punti interrogativi e dubbi. Legambiente si ripromette di chiedere chiarimenti al Comune e preannuncia che nelle proprie osservazioni al Pug chiederà di mantenere l’area a verde pubblico.

Abbiamo chiesto a nostra volta al Comune se sia approdato negli Uffici un progetto al riguardo, ma al momento non risulterebbe protocollato. L’area dovrebbe appartenere a Buzzi Unicem. E del resto - anche se, come pare, qualche incontro c’è stato - al momento non risulta nulla di più. Ma se la proprietà decidesse di realizzare le palazzine, il piano strutturale comunale in vigore, par di capire, lo consente.

Ecco le palazzine comparse sul sito di Idealista, la piattaforma immobiliare offre già appartamenti in vendita.

L’area dove dovrebbero sorgere, individuata in una scheda del Pug per ora solo adottato