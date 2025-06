Nelle biblioteche di Piacenza da domani entra in vigore l'orario estivo

A partire da domani, martedì 1° luglio e fino alla fine di agosto, le biblioteche comunali di Piacenza osserveranno gli orari estivi. L'obiettivo è di garantire, al di là del periodo di ferie programmato per ciascuna sede, la continuità del servizio.

LUGLIO

Tutte resteranno chiuse al pubblico per la festività patronale di Sant'Antonino, venerdì 4 luglio e sabato 5.

Per i restanti giorni del mese rispetteranno questi orari di apertura:

- Passerini Landi: lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.

- Sezione Ragazzi Giana Anguissola: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13, nonché nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.

- Sede di viale Dante: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; effettuerà l'orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, il martedì, giovedì e venerdì.

- Biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, nonché il lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19, mentre la sede di via Perfetti, alla Besurica, sarà operativa il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, nonché il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

AGOSTO

Questi, invece, gli orari del mese di agosto - quando sarà sospeso il prestito interbibliotecario tra le sedi cittadine - e le rispettive chiusure programmate:

- la biblioteca Passerini Landi effettuerà la pausa estiva dal 9 al 23 agosto; negli altri giorni sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 19;

- la Sezione Giana Anguissola effettuerà la pausa estiva dal 9 al 23 agosto; negli altri giorni sarà aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13, il giovedì anche dalle 15 alle 19.

- Per la sede della Besurica, effettuerà anch'essa la pausa estiva dal 9 al 23 agosto; negli altri giorni sarà aperta resterà operativa il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

- La biblioteca Dante chiuderà per ferie dal 1° al 16 agosto, nei restanti giorni del mese osserverà lo stesso orario di luglio.

- La Farnesiana chiuderà dal 15 al 30 agosto, , nei restanti giorni del mese osserverà lo stesso orario di luglio.

SALE STUDIO DI VIA ROMA

Le sale studio di via Roma, utilizzate in condivisione dalla Passerini Landi e dalla parrocchia di San Pietro, resteranno chiuse da domenica 13 luglio sino al 31 agosto compreso.