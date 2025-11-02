«No a un parcheggio vicino alla Collegiata»: petizione a Castel San Giovanni

Ha preso il via stamattina a Castel San Giovanni - e proseguirà nei prossimi giorni - la raccolta di firme da parte di "Piacere Castello", gruppo di minoranza in consiglio comunale, per dire no alla realizzazione di un parcheggio tra via Pascoli a via Giordano Bruno, accanto alla collegiata di San Giovanni Battista.

I sostenitori del gruppo, insieme ai consiglieri Giuseppe Coiro e Mariacristina Ceruti, hanno allestito un gazebo lungo corso Matteotti raccogliendo firme per «evitare che venga costruito un parcheggio, per un costo di un milione e 400mila euro in pieno centro storico dietro alla Chiesa Maggiore».

Il riferimento è cioè all’utilizzo di una parte consistente delle compensazioni che sono entrate nelle casse del comune derivanti dalla logistica, per costruire un parcheggio al posto dell’edificio che un tempo ospitava alcuni servizi Ausl (che non ne è proprietaria). «Perché scegliere di fare un parcheggio attaccato ad uno dei maggiori beni artistici e culturali della nostra città? È così che si fa l’interesse dei cittadini? Diciamo no a queste scelte politiche che non sono di rigenerazione quanto piuttosto di degenerazione ur