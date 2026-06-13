Noise Wave cresce ancora: la Regione finanzia il festival musicale di Travo

Il Noise Wave Music Festival compie un nuovo passo avanti e ottiene un importante riconoscimento istituzionale. Il progetto presentato dalla Pro Loco di Travo APS è stato infatti ammesso a contributo nell'ambito del bando della Regione Emilia-Romagna dedicato alle iniziative culturali di rilevanza regionale e sovralocale per il 2026.

Un risultato che premia il percorso di crescita di una manifestazione nata nel 2018 come concorso per band emergenti del Piacentino e trasformata, anno dopo anno, in uno degli appuntamenti musicali più seguiti della Val Trebbia.

Un cast con nomi di primo piano

L'edizione 2026 potrà contare sulla presenza di artisti affermati della musica italiana.

Tra i protagonisti annunciati figurano:

Un cartellone che punta ad ampliare ulteriormente il richiamo del festival ben oltre i confini provinciali.

Il motore del festival: venti giovani volontari

Dietro il successo di Noise Wave c'è soprattutto il lavoro di una squadra composta da circa venti giovani volontari, affiancati dai membri storici della Pro Loco.

L'obiettivo non è soltanto organizzare concerti, ma creare occasioni di aggregazione e partecipazione per le nuove generazioni, contribuendo nello stesso tempo alla promozione turistica di Travo e della Val Trebbia.

Musica, cultura e valorizzazione del territorio rappresentano da sempre i pilastri dell'iniziativa.

Un riconoscimento al lavoro svolto

Il finanziamento regionale viene accolto dagli organizzatori come una conferma della validità del progetto sviluppato negli ultimi anni.

Fondamentale resta il sostegno del Comune di Travo, delle associazioni locali, degli sponsor e delle attività economiche che continuano a credere nella manifestazione.

L'ambizione dichiarata è quella di consolidare Noise Wave come uno dei principali festival estivi del territorio, capace di richiamare visitatori da tutto il Nord Italia e di riportare Travo al centro della scena culturale e aggregativa della vallata.

La presentazione ufficiale

I dettagli dell'edizione 2026 saranno illustrati venerdì 19 giugno alle 11 nella sala consiliare del Comune di Travo.

Interverranno il sindaco Roberta Valla, il consigliere regionale Ludovico Albasi, il presidente della Pro Loco Luca Monfasani e alcuni dei volontari che hanno contribuito alla crescita del festival.

Un appuntamento che segnerà ufficialmente il via al percorso verso un'edizione che punta a essere la più ambiziosa di sempre.