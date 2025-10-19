Non c'è pace per l'edicola degli abbracci: dopo lo spray ora danni alla fioriera

Se rimane ancora ben visibile la strana scritta "Sar 12" impressa tre anni fa con la bomboletta di vernice spray da una mano anonima che aveva deturpato saracinesche, segnaletica, muri e monumenti dei dintorni, ora "l'edicola degli abbracci" di via Genova ha subito un nuovo insulto. Nella notte tra sabato e domenica è stata ribaltata e danneggiata una fioriera gialla posta fuori dalla rivendita di giornali.

Un atto vandalico ancora più odioso se si pensa alle finalità sociali con cui l'edicola era stata riaperta nel 2022. Tutto era avvenuto grazie a un progetto della cooperativa "L’Ippogrifo", in collaborazione con "La Matita parlante" e il Dipartimento di salute mentale dell'Ausl, con il duplice scopo di fare ripartire l'edicola che è sempre stata un punto di riferimento del quartiere e dare una possibilità concreta di lavoro ai ragazzi che soffrono di disturbo dello spettro autistico.

L'unica speranza è ora che le telecamere di videosorveglianza diffuse in questa centralissima area cittadina possano essere d'aiuto a individuare gli autori.